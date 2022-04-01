Çorlu'da korkutan kaza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorlu'da korkutan kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çorlu'da korkutan kaza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Balık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 FM 219 plakalı otomobil ile çarpışan 22 ABM 627 plakalı hafif ticari araç, takla atarak karşı şeritte yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastanede tedavi edildi.

Kazayı anlatan bir mahalle sakini, "Cidden çok ses geldi ve şoke oldum. Çok feci kazaydı, mahalle ayağa kalktı. Bu sokağa uyarıcı yön ve işaret levhası koymak bu kadar zor mu? Üç hafta önce ben kaza geçirmiştim. Lütfen buraya bir çözüm bulunsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da korkutan kaza

Çorlu'da korkutan kaza

Çorlu'da korkutan kaza

Çorlu'da korkutan kaza

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title