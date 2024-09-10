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Çorlu'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu: Uyuşturucu Madde ve Ekipmanları Ele Geçirildi

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Çorlu'da bir evde yapılan operasyonda kenevir yetiştirildiği tespit edilerek çok sayıda uyuşturucu madde ve yetiştirme ekipmanı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da bir evde yapılan operasyonda kenevir yetiştirildiği tespit edilerek çok sayıda uyuşturucu madde ve yetiştirme ekipmanı ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde A.S.Ü isimli şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde yetiştirildiği ve saklandığı tespit edildi. Evde yapılan aramada 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş kenevir, 90 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, hassas terazi, kenevir öğütme aparatları, LED aydınlatmalar, vantilatörler, iklimlendirme çadırları, havalandırma sistemleri ve suçtan elde edilen 8.800 Türk Lirası, 560 Euro, 40 Sterlin ve 22 Dolar ele geçirildi. Şüpheli A.S.Ü. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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