Çorlu'da Kaza Sonrası Hırsızlık

Tekirdağ Çorlu'da kaza yapan sürücüye yardıma diye geldiği iddia eden şahıslar, mağdur vatandaşın telefonunu çaldı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri kamyon yolu/kurban pazarı mevkisinde meydana geldi. Salhane Sokak'tan kamyon yoluna giriş yapan N.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması nedeniyle yoldan çıktı.

Otomobilin beton bariyerlere çarpması sonrası sürücü N.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İddiaya göre, kaza sonrası yardım bahanesiyle olay yerine gelen iki şahıstan biri, sürücü N.Ö.'nün telefonunu çaldı. Telefonu çalınan N.Ö., kazanın üzerine hırsızlık şoku yaşadı. Aracın çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından N.Ö. telefonun çalındığı yönünde ihbarda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ