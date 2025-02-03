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Çorlu'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Çorlu'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oturan A.Ö, dışarı çağrıldıktan sonra M.A. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olay sonrası M.A. kaçarken, A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kahvehanede otururken dışarı çağrılan kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan A.Ö, M.A. tarafından dışarı çağrıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle art arda tetiğe basan M.A, kahvehane önüne çıkan A.Ö'yü silahla vurdu. Bacağından yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından otomobile binip kaçan M.A'nın yakalanması için asayiş ekipleri çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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