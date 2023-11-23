Çorlu'da Kadın, Eski İşverenine Zarar Verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, eski işvereniyle yaşadığı tartışma sonrası daha önce çalıştığı güzellik salonuna keserle camları kırarak zarar verdi. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın eski işvereniyle yaşadığı tartışma sonrası daha önce çalıştığı güzellik salonuna keserle camları kırarak zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, A.V. (35), eski işvereni İ.A. ile görüşmek üzere Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki güzellik merkezi salonuna gitti.

İ.A. ile tartışması sonrası A.V, merkezin camlarını keserle kırarak eski iş yerine zarar verdi.

Şikayet üzerine bölgeye gelen asayiş ekipleri A.V'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, eski işvereninin kendisi hakkında dedikodu çıkarttığını, bu duruma kızarak bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.V, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.