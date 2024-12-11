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Çorlu'da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Çorlu'da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 3 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da işçi servis minibüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da işçi servis minibüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu (Yulaflı Caddesi) yan yol üzeri Hacı Şeremet mevkisinde meydana geldi. Velimeşe istikametine seyreden Fatih K. idaresindeki 59 S 8547 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden Ayberk İ. yönetimindeki 59 TS 520 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası servis şoförü Fatih K. ve yolculardan İhsan Talip B. ve Bayramali B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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