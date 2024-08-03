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Çorlu'da İş Yerinden Hırsızlık Olayı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipler tarafından yapılan kamera incelemeleri ve tanık araştırma sonucunda olayın şüphelilerinin Ö.B., S.Ç., O.C.K. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametlerine yapılan baskında Ö.B. ve S.D. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanırken, O.C.K. ve S.Ç. isimli şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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