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Çorlu'da iş yeri önünde silahlı saldırı: 4 yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da iş yeri önünde bekleyenlere silahla ateş açıldı. Ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da iş yeri önünde bekleyenlere silahla ateş açıldı. Ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda meydana geldi. Otomobilden inen bir şahıs, tamirci dükkanı önünde bekleyen kişilere ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Saldırgan, geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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