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Çorlu'da Husumetli Grupların İş Yeri Kurşunlaması Operasyonu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli grupların iş yeri kurşunlaması, yaralama ve hırsızlık olaylarıyla ilgili polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli grupların iş yeri kurşunlaması, yaralama ve hırsızlık olaylarıyla ilgili polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Çorlu'da son dönemlerde husumetli farklı gruplar arasında meydana gelen silahlı olaylarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan koordineli çalışmalarda 2 iş yeri kurşunlanması, 1 araç kurşunlanması, silahlı yaralama ve motosiklet hırsızlığı olayları aydınlatıldı.

Düzenlenen eşzamanlı operasyonda olaylara karışan 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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