Çorlu'da Hırdavat Dükkanında Yangın

Çorlu'da iş yeri yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da hırdavat dükkanında meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Gündüz saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Eski Sanayi mevkiinde bulunan bir hırdavat dükkanından dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

İşyerinin kapalı olması nedeniyle kapıyı kesen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı. İşyerinin ofis bölümünde çıktığı belirlenen yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.