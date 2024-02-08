Çorlu'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Mandıracı Caddesi (Reşadiye) yol ayrımına yakın bölümde meydana geldi. Şinasi Kurşun Caddesi'nden çıkmaz sokağa sapan Engin K. idaresindeki 06 CMF 912 plakalı hafif ticari araç, yaya halindeki Fatma C. isimli kadına çarptı.
Yaralanan Fatma C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ