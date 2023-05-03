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Çorlu'da görünmez kaza: Geri hareket eden kamyon, bedensel engelli vatandaşa çarptı

Çorlu'da görünmez kaza: Geri hareket eden kamyon, bedensel engelli vatandaşa çarptı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden atık kamyonu, yolda yürüyen bedensel engelli yaya vatandaşa çarptı.

Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden atık kamyonu, yolda yürüyen bedensel engelli yaya vatandaşa çarptı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Geri hareket eden çöp kamyonu, yolda yürüyen bedensel engelli S.K. isimli vatandaşa çarptı. Kaza sonrası yaralanan engelli vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik polisine olayı anlatan kamyon şoförü, yaya vatandaşı fark etmediğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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