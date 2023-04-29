Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı
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Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Önerler Mahallesi istikametine seyreden Yalçın K. idaresindeki 59 T 5581 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen ve Sancak 2. sokağa sapan Metin Y. idaresindeki 34 FR 2800 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra ticari takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sık sık kazalar yaşanıyor
Öte yandan mahalle sakinleri, Çamlıbel ile Sancak 2. Sokak ayrımında kazaların sık sık yaşandığını ifade ederek, yetkililerin soruna çözüm getirecek çalışma yapmasını istedi.