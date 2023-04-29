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Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı

Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Önerler Mahallesi istikametine seyreden Yalçın K. idaresindeki 59 T 5581 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen ve Sancak 2. Sokak'a sapan Metin Y. idaresindeki 34 FR 2800 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra ticari takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esentepe Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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