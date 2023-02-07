Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Anafartalar Caddesi girişinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda şehir merkezi istikametine seyreden Mert Ö. idaresindeki 06 FHC 28 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan bulvar yoluna çıkış yapan Efe M. idaresindeki 59 AAL 846 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile yolcu olarak bulunan Kaan K. ve Sefa Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çelebi Çorlu 3. Sayfa Haberler

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