Çorlu'da Eşini Bıçaklayan Kadın Gözaltına Alındı

Tekirdağ Çorlu'da bir kadın, aile içi sorunlar nedeniyle eşine bıçakla saldırdı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı, kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Tekirdağ Çorlu'da bir site bahçesinde karısının saldırısı sonucu iki yerinden bıçaklanan adam kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları anbean kameraya yansırken, yaralı şahsın saldırıya tepki vermemesi dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak üzerindeki bir site bahçesinde meydana geldi. H.A. isimli kadın, aile içi sorunlar yaşadığı eşi U.A. ile site bahçesinde karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan H.A. eşi U.A.'ya bıçakla saldırdı.

Karın ve koluna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Eşini yaralayan H.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
