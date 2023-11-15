Çorlu'da Elektrik Trafosu Soygunu Şüphelisi Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik trafosuna girerek kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik trafosuna girerek kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede, son bir ay içinde elektrik trafolarından kablo çalınması olayları üzerine, Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Yapılan çalışma sonrası polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine getirildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.