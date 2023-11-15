Çorlu'da Elektrik Kablosu Hırsızı Yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrik trafosuna girip kablo çalan S.İ., polisin 1300 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan S.İ., tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrik trafosuna girip kablo çalan S.İ., polisin 1300 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan S.İ., tutuklandı.
Çorlu'da son günlerde elektrik trafolarından kablo hırsızlıklarının meydana gelmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı bölgedeki 230 kameradaki 1300 saatlik görüntüyü izleyen polis, hırsızlık şüphelisinin S.İ., olduğunu belirledi. S.İ., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.