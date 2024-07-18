Çorlu'da domuza çarpan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde domuza çarpan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden İbrahim Dikmen'in kullandığı 59 ABB 520 plakalı otomobil, yola fırlayan domuza çarptı.

Taklalar atan otomobil tarlaya savruldu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü İbrahim Dikmen'in eşi Nazmiye Dikmen ve kızı Begüm Dikmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 29 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Domuzu fark edemedik"

Kazayla ilgili konuşan sürücü İbrahim Dikmen, "Tatilden dönmüştük. Yolun ortasında bir şeye çarptık ama o an fark edemedik. Meğerse domuza çarpmışız ama nerden çıktığını göremedik. Domuz 3-5 saniye daha geç gelse belki de bu kaza olmayacaktı" diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ