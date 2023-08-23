Çorlu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uzman çavuş ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin yakınları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Uzman çavuş, beylik tabancasıyla ateş ederek 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, uzman çavuş A.Ç ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.Y'nin yakınları Ş.S. ve Ü.S. arasında, Esentepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, beylik tabancasıyla ateş ederek Ş.S. ve Ü.S'yi yaraladı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.