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Çorlu'da çıkan anız yangınında bin 500 dönüm alan kül oldu, 1 itfaiye personeli yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında bin 500 dönümlük alan kül olurken, 1 itfaiye personeli de yaralandı. Yangına onlarca itfaiye aracı müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında bin 500 dönümlük alan kül olurken, 1 itfaiye personeli de yaralandı.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde çıkan yangına onlarca itfaiye aracı müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında 1 itfaiye personeli yaralandı. Yaralanan itfaiye personeli için bölgeye 112 acil sağlık ekibi istendi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bin 500 dönümlük alanın kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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