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Çorlu'da Bulgaristan plakalı otomobilde yangın çıktı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İstanbul karayolunda seyir halinde olan Bulgaristan plakalı bir otomobilin motorunda yangın çıktı. Sürücü ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi İstanbul karayolunda Bulgaristan plakalı Mercedes marka otomobilin motorunda yangın çıktı. Sürücü ve vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi, yoldan geçen çimento kamyonundan su sıkılması sonucu otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı.

İstanbul istikametinden Edirne yönüne giden CT 5153 PC numaralı Bulgaristan plakalı Mercedes marka otomobilin motor kısmından, Çorlu Havaalanı kavşağı yakınlarına geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı. İsmini açıklamak istemeyen sürücü, yangını fark ederek otomobilini hemen emniyet şeridine çekip durdurdu.

Motor kaputundan alevler yükselirken, yangın tüpüyle sürücünün müdahalesi yetmeyince, yoldan geçen vatandaşlar yardıma koştu. Ön kaputun açılmasıyla Mercedes motorundan yükselen alevleri, sürücü ve vatandaşlar yangın tüpüyle söndürdü. Yoldan geçen çimento kamyonu sürücüsü de suyla müdahale ederek, yangını tamamen söndürdü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan İstanbul Tekirdağ Çorlu Kurtarma Olay Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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