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Tekirdağ'da bir genç rayların kenarında yaralı bulundu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da bir genç rayların kenarında yaralı bulundu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni geçişi sırasında rayların kenarında bir genç yaralı bulundu.

Tekirdağ'da bir genç rayların kenarında yaralı bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni geçişi sırasında rayların kenarında bir genç yaralı bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çorlu Tren Garı'nın Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Çorlu Tren Garı yakınlarında, yük treninin geçişi sırasında T.Ö. isimli şahıs, rayların hemen kenarında yaralı bulundu. Durumu fark eden görevliler, yük trenini durdurarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.Ö. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Ergene polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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