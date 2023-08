Çorlu'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı olan E.T., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Zanlının işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayda, E.T. ile İ.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, E.T. bıçakla İ.E'yi göğsünden yaralamış ve İ.E. hastanede hayatını kaybetmişti. E.T. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim olmuştu.