Çorlu'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı olan E.T., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Zanlının işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayda, E.T. ile İ.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, E.T. bıçakla İ.E'yi göğsünden yaralamış ve İ.E. hastanede hayatını kaybetmişti. E.T. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim olmuştu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Gözaltına alınan E.T'nin Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir işletmede, E.T. ile İ.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, E.T. bıçakla İ.E'yi göğsünden yaralamış, İ.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
E.T. Cumhuriyet Polis Merkezine teslim olmuştu.