Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Beton Kanalizasyon Kapağına Çarpan Otomobil Maddi Hasarla Atlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin beton kanalizasyon kapağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Alkollü sürücü, yol çalışmalarının devam ettiği yolda uyarı levhası olmayışına tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin beton kanalizasyon kapağına çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Aracın alkollü sürücüsü, çalışmaların devam ettiği yolda uyarı levhası olmayışına tepki gösterdi.

Çobançeşme Mahallesi İsmetapaşa Bulvarı'nda çalışmaları devam eden toprak yolda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Cumhuriyet Parkı yönüne seyreden Y.Ç. idaresindeki 59 AT 887 plakalı otomobil, beton kanalizasyon kapağına çarptı.

Sürücü Y.Ç. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Polisi ekibi, sürücü ve araç kontrolünde bulundu. Alkol muayenesi yapılan sürücü Y.Ç.'nin yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Kaza noktasını gazeteciye gösteren sürücü Y.Ç., "Burada yol çalışması var fakat 'Burada yol çalışması vardır' diye herhangi bir işaretleme de yok levha da yok" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Çorlu Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV? Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? S Sports CANLI izle! (LUGANO BEŞİKTAŞ) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Lugano Beşiktaş) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos Lugano Beşiktaş maçı nereden izlenir? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? LUGANO BEŞİKTAŞ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Braga Rapid Wien CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Braga Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St.Gallen Trabzonspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St.Gallen Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title