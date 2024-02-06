Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Belgesiz Avcılık Yapan Kişiye Cezai İşlem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belgesiz avcılık yapan bir kişiye cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespit sonucunda avcılık belgesi olmadan avlanan N.Ö. isimli şahsa 3134 TL idari işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belgesiz avcılık yapan bir kişiye cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Çorlu ilçesinde ikamet eden ve Sosyal Medya Hesabı üzerinden avcılık yaptığı belirlenen N.Ö. isimli şahsın avcılık belgesi olmadan (vizesiz) avcılık yaptığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Ekibince şahıs hakkında 4915 sayılı kanun gereğince 3134 TL idari işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Jandarma Tekirdağ Çorlu Ceza Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title