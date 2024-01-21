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Çorlu'da Belediyeye Ait Çöp Kamyonu Alev Aldı

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Tekirdağ Çorlu'da belediyeye ait çöp kamyonu seyir halindeyken alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Tekirdağ Çorlu'da belediyeye ait çöp kamyonu seyir halindeyken alev alev yandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerinde meydana geldi. Aşevi mevkiinde seyreden Çorlu Belediyesine ait çöp kamyonunun kabin kısmı alev aldı. Dumanları fark eden kamyon sürücüsü Ç.D., araçtan atlayarak itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen kamyon, vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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