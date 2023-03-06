Çorlu'da ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Çorlu'da ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı Tekirdağ Çorlu'daki bir sanayi sitesinde çalıştığı esnada ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı. Çorlu'da ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'daki bir sanayi sitesinde çalıştığı esnada ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı. Olay, gündüz saatlerinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı mevkiindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kaynak işi yaptığı sırada demir profil bacağına düşen T.A. isimli işçi yaralandı. Yardımına koşan mesai arkadaşları tarafından ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi T.A. tedavi altına alındı. T.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorlu'da ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.