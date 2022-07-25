Çorlu'da arızalanan araç alev aldı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arızalanan araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arızalanan araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Önerler Mahallesi Önerler-Velimeşe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki arazi taşıtı arızalanması nedeniyle sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. Birkaç dakika sonra motor kısmından dumanlar yükselen araçta yangın çıktı. Araç sahibinin imdadına yetişen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Araçtaki yangın ve küçük çaplı ot yangını da söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Tragger Çorlu 3. Sayfa Haberler

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