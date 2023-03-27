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Çorlu'da apartmanın çatısı alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Çorlu'da apartmanın çatısı alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın çatısı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın çatısı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sabaha karşı Şeyh Sinan Mahallesi Kıvançevler mevkiinde bulunan bir aparmanın çatısından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartman sakinleri apar topar binadan tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabası sonrası yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü. Yanan binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Çorlu 3. Sayfa Haberler

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