İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

Esir takasında kritik gün! Yüzü aşkın Filistinli serbest kalacak
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Çorlu'da Alkollü Mekanda Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorlu'da Alkollü Mekanda Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alkollü mekanda çıkan kavgada A.B. çıkarılan bıçakla 5 yerinden yaralandı. Olayla ilgili A.Y. ve oğlu E.Y. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzerindeki bir alkollü mekanda meydana geldi. Aynı mekanda oturdukları esnada A.Y. ile A.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 yerinden bıçaklanan A.B, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili şüpheli A.Y. ile oğlu E.Y. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı
img

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
img

Esir takasında kritik gün! Yüzü aşkın Filistinli serbest kalacak
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
'Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu'

"Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu"
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.