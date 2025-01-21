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Çorlu'da Adliyeden Firar Eden Şahıs Yakalandı

Çorlu'da Adliyeden Firar Eden Şahıs Yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde adliyeden firar eden Ç.B., jandarmanın titiz çalışmaları sonucunda saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde adliyeden firar eden şahıs, jandarmanın detaylı çalışmaları sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen faaliyette yakalanan Ç.B., aynı gün sevk edildiği Çorlu Adliyesi'nden firar etti. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil unsurlar firari Ç.B.'nin yakalanması için ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucu şahsın saklandığı adres belirlendi. Komando destekli gerçekleştirilen ev aramasında Ç.B., yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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