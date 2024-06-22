Çorlu'da Abartı Egzoz Takılı Araç Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da aracına abartı egzoz takıp trafikte seyreden sürücü trafik polis tarafından yakalandı.

Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi'ne giriş yapan yabancı plakalı bir otomobilin egzoz sesinin çevreye rahatsızlık verdiğini belirleyen Trafik ekibi (74-106) aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde otomobile popcorn egzoz takıldığı belirlendi.

Abartı egzoz taktırdığı gerekçesiyle sürücü E.G.'ye 6 bin 439 TL para cezası kesilirken, otomobili de çekici üzerine konuldu.

Ekipler, çevreye gürültü ve rahatsızlık veren abart egzozlara taviz verilmeyeceğini ve tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını aktardı. - TEKİRDAĞ