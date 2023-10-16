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Çorlu'da 72 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir takside yapılan aramada 72 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca Ergene ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir iş yeri sahibine cezai işlem uygulandı.