Çorlu'da 59 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Çorlu'da 59 suçtan aranan şüpheli yakalandı
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Tekirdağ Çorlu'da hakkında 59 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 38 bin 980 TL adli para cezası olan H.A. isimli şahıs, Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ Çorlu'da hakkında 59 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 38 bin 980 TL adli para cezası olan H.A. isimli şahıs, Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, "Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Hakaret" gibi çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

Çorlu ilçesinde H.A.'nın yerini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, fiziki takip ve güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu şahsın konumu tespit edildi. Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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