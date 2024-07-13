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Çorlu'da 500 Dönüm Alan Yanan Anız Yangını Havadan Görüntülendi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek söndürme çalışması başlattı. İlk etapta yaklaşık 500 dönüm alan yanarken geniş alanlara yayılan yangın dron ile havadan da görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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