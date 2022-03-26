Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamada 30 kaçak göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamada 30 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yüzü aşkın polisin katılımıyla ilçenin birçok noktasında gün boyu denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 30 kaçak göçmen yakalandı. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi.

İlçede büyük çoğunluğu 'çek çek' işiyle uğraşan yabancı uyruklu şahısların, hırsızlık olaylarına karıştığı biliniyor. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da 30 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Tekirdağ, Çorlu, GÖÇ, 3. Sayfa, Haberler

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