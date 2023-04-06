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Çorlu'da 3 kaçak göçmen yol kenarında selfie çekerken yakalandı

Çorlu'da 3 kaçak göçmen yol kenarında selfie çekerken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş denetiminde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu 3 şahsı yol kenarında selfie çekerken yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş denetiminde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu 3 şahsı yol kenarında selfie çekerken yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Cemaliye Mahallesi Ahmet Bey Bayırı Caddesi üzeri Borsa Meydanı mevkiinde trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında yol kenarında selfie yapan 3 şahıs polisin gözünden kaçmadı. GBT kontrolünden geçen şahısların yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Şahıslar işlemleri yapılmak üzere ekip arabasına bindirilerek, polis karakoluna sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Çorlu 3. Sayfa Haberler

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