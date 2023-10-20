Çorlu'da 3 Bin 660 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, N.M. ve A.P. isimli şahısların ikametlerinde 3 bin 660 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma 3 bin 660 sentetik hap ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesinde N.M. ve A.P. isimli şahısların uyuşturucu madde sattıklarının bilgisi jandarmayı harekete geçirdi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 bin 660 sentetik hap, ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa