Çorlu'da yapılan polis operasyonunda 2 kişiye ait ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Çorlu'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye ve Çobançeşme mahallelerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheliler F.P. ve İ.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş uygulaması yapıldı

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üst aramasında 28 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram 301 gram esrar, 852 gram bonzai, 515 gram eroin, 26 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 252 uyuşturucu hap, 3 çalıntı araç ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 41 bin lira ele geçirdi.???????