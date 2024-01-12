Çorlu'da 120 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, A.V. isimli şahsın ikametinde 120 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 120 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca sahte içkiye yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma çalışmasında Çorlu Yenice Mahallesi'nde A.V. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 120 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirdi.
İfadesi alınmak üzere konuyla ilgili şüpheli, gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ