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Çorlu Atatürk Havalimanı'nda Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Çorlu Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tatbikatta, bir uçağın kazaya uğraması ve yangın çıkması senaryosu ile ARFF ekipleri tecrübe kazandı. Senaryo gereği 23 yaralı hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı', senaryo gereği kazaya uğrayan bir uçağın yanması ve yolcuların kurtarılması üzerine kurgulandı. Tatbikat sırasında yangın hızla söndürülerek, yaralanan 23 kişi hastaneye sevk edildi.

Çorlu Atatürk Havalimanında düzenlenen tatbikatta, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, muhtemel bir uçak kazasına karşı tecrübe kazanmayı ve ARFF araçlarının performansını test etmeyi amaçladı. Tatbikata, Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, Havalimanı Emniyet Müdürü Adem Bayrak ve havalimanı personeli katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, bir hava yollarına ait 159 kişiyi taşıyan bir uçağın, iniş takımında yaşanan teknik arıza nedeniyle acil iniş yapması gerekti. Uçak, sol arka iniş takımının açılmaması sonucu havalimanına acil iniş yaparak pistte sürüklendi. İniş sırasında sol motor ve kanat bölümünde başlayan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, uçaktan kurtarılan 23 yaralıyı ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralılardan 6'sının durumu ağır olarak değerlendirildi. Tatbikat sırasında havalimanının pisti bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, ARFF ekiplerinin profesyonel ve zamanında müdahalesiyle başarıyla tamamlandı. Tatbikat, hem ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmek hem de havalimanındaki güvenlik önlemlerini geliştirmek açısından büyük önem taşıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Havalimanı 3-sayfa Ulaşım Yaşam Kırım Çorlu

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