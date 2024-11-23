Üye Girişi
Haberler

Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın Cinayeti: 13 Gözaltı

Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın Cinayeti: 13 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, toplam 13 kişi gözaltına alındı. Edirne ve Tekirdağ emniyet ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyonlar düzenleyerek silah ve mühimmat ele geçirdi.

Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın 22 Kasım 2024 tarihinde vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, şüphelilerin kullandıkları araçlar tespit edildi. Araçlardan birinde bulunan Ö.Y., O.K., F.Y. ve Ş.Y. isimli şüpheliler, seyir halindeyken Havsa ilçesinde yakalandı. Ayrıca, D.Y. isimli bir diğer şüpheli Havsa'daki evinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şüpheliler ise Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı.

Kaçak şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonlarda, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca, şarjörü ve 10 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda İ.T., M.P., O.E.A., M.K. ve S.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.