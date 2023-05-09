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Çorap hırsızı jandarmaya takıldı

Çorap hırsızı jandarmaya takıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 çuval pazar çorabının çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 çuval pazar çorabının çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Olay, Sazlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ikametinin bahçesinde bulunan 2 çuval pazar çorabı kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucu olayla ilgili hırsızlık şüphelisi şahsın kimliği tespit edilirken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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