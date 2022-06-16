Çorabında uyuşturucu taşırken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler

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Çorabında uyuşturucu taşırken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorabında uyuşturucu taşırken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından çoraplarına sakladığı metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından çoraplarına sakladığı metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da geçen yıl yaşanan olayda, İstanbul'dan Kastamonu'ya cezaevindeki babasını ziyaret etmek için gelen A.Z., şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. A.Z.'nin üzerinde yapılan aramada çoraplarında gizlenmiş halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Z. tutuklandı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde A.Z. hakkında 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında kendisini savunan A.Z., "Babam cezaevine girmişti. Ben de İstanbul'dan babamı cezaevinde ziyarete geldim. Ben, bunu kullanıyorum. Bir ara bırakmıştım ama 6 ay önce yine başladım. Metamfetaminwe yeni başladım. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden uyuşturucuyu almıştım. Uyuşturucuyu da kullanmak için yanımda getirmiştim. Hastam var, annemin cezaevinde olduğuma dair haberi yok. Mağdurum, tek suçum içmekti, pişmanım" dedi.

Yapılan savunmaların hakkında mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.Z.'nin uyuşturucu madde kullanmaktan ötürü 6 yıl 3 ay hapis cezasına ve 12 bin 500 TL'de idari para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hüküm ile birlikte tutuklu sanığın cezaevindeki kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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