Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adamın 3 tekerlekli motosikletini çaldılar - Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde hurda toplayıp geçimini sağladığı 3 tekerlekli motosikleti kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez çalınan yaşlı adam, gözyaşları içinde, "Benim motorumu bulun, öyle umutlanıyorum" diye yardım istedi.

Geçtiğimiz günlerde Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de meydana gelen trafik kazasında 3 tekerlekli bir motosiklet tarafından çarpılan bir kadın yaralandı. Olay anında terk edilmiş vaziyette bulunan motosikletin 72 yaşında Mehmet Taşlı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Daha önce motosikletinin çalındığını ihbar eden yaşlı adam, tam motosikletini bulmanın sevincini yaşarken bir kez daha başka kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez çalındı. Dünyası başına yıkılan talihsiz adam umutla motosikletinin bulunmasını bekliyor.

Yalnız yaşayan ve geçimini hurda toplayarak sağlayan Mehmet Taşlı (72), "İlk motorumu balkonumun altından çaldılar. Sonra bana telefon geldi. Marketçi telefon açtı senin motorun çalındı diye. Haberim yok dedim. Ben de karakola gittim hemen. Polislere anlattım durumumu. Malulen emekliyim ve sinir hastasıyım. Ben o motoru alabilmek için çöpten hurda topladım ve ekmek parası kazanmak için. Motorumu marketçinin oraya koymuştum kamera var diye. Oradan kilidini kırıp kilit uydurup götürmüşler. Yine karakola gittim polislere haber verdim. Motorum çalınca sinirlendim, hakaret ettim ama polisler bana, 'Sen sinirlenme, canını sıkma amca. Sen git evine dinlen. Biz ilgileneceğiz' dediler. Polisin bir tanesi, 'Senin motorunla bir kadına çarpmışlar, haberin yok mu?' dedi. Benim motorumu çaldılar haberim yok dedim. Ne çalandan ne de vurandan. Benim motorumu bulun, öyle umutlanıyorum" dedi.

Yaşlı adamın motosikletini çalan kişilerin kazaya karıştığı ve bir kadına çarptıklarını anlatan Sait Kocakaya, "Çocuklar dedenin 3 tekerlekli motosikletini çalmışlar. Dede geçimini hurda satarak sağlayan çok efendi biri. Çocukların yaramaz, haylaz olduklarını bildiğim için koştum müdahale etmeye çalıştım fakat o esnada burada kadına çarptılar. 5 kaburgasının kırıldığını öğrendiğim teyze için o anda ambulans çağırdım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa