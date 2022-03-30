Çöpte bulunan çocuk cesedi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de, çocuğunu çöp konteynerine atan anne polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Tekstil işçisi anne ifadesinde, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkartmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini söylediğini ve evde ölü olarak doğunca eşinden korkarak çöp konteynerine attığını söyledi.

Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Hızırbey Caddesi üzerinde, dün sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek cesedi bulmuştu. Konteyner içerisinde kanlar içerisinde duran bebek cesedini gören vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlemişti. Olayın detayları ortaya çıktı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda bebeği gören temizlik işçisi tanık F.Ö. ifadesinde, kendisinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığını, olay yeri adres çevresindeki cadde üzerinde temizlik yaptığı esnada çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi. Bebeğin boyun kısmına dolanmış halde doğum kordonu olduğu öğrenildi.

Çalışmalar devamında, incelenen güvenlik kamera görüntülerinden tekstil işçisi olduğu öğrenilen Pervin Y.'nin dün saat: 08.00 sıralarında çöp konteynerinin yanında görüldüğü tespit edildi. Pervin Y. isimli şahıs ile yapılan görüşmede; eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, bu bebeğinin de eşi ile müşterek olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkartmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini söyledi. Pervin Y. İfadesinin devamında 28 Mart günü saat: 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda bekleterek saat: 22.00 sıralarında çöp konteynerine attığını, dün sabah saatlerinde de kontrol amaçlı olay yerinde bulunduğunu söyledi.

Şüpheli Pervin Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup; Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa