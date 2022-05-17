Çöplük yangınında gökyüzü dumanla kaplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çöplük yangınında gökyüzü dumanla kaplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çöplük yangınında gökyüzü dumanla kaplandı

Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan ve gökyüzünü siyah dumanla kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü.

Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan ve gökyüzünü siyah dumanla kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü.

Olay, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Melen mevkiinde eski şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler bir anda büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine alevlerin ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 3 saatte söndürerek kontrol altına aldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title