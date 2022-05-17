Çöplük yangınında gökyüzü dumanla kaplandı - Haberler

Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan ve gökyüzünü siyah dumanla kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü.

Olay, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Melen mevkiinde eski şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler bir anda büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine alevlerin ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 3 saatte söndürerek kontrol altına aldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa