Çöplük yangını korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hurdacılar Sitesi yakınlarında tomruk istif alanı olarak kullanılan yerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda yayılmadan söndürüldü. Yangının, Manavgat yangınının ardından ağaçların istiflenmesi için kullanılan alana otellerin döktüğü çöplerin yakılmasından kaynaklandığı belirlendi.

Yangın, Sanayi Mahallesi 2071. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre; yangın çıktığına dair 112 ihbar hattına gelen ihbar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri, Manavgat Belediyesi Zabıtası ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Yangının olduğu yere gelen ekipler yangının hurdacılarda değil, Manavgat yangınının ardından kesilen ağaçların istifinin yapıldığı, kesim işinin tamamlanmasının ardından kullanılmayan bir alanda çıktığını belirledi. Birden fazla noktada aynı anda başlayan yangının, boş alana otellerin döktüğü çöplerin yakılması suretiyle çıktığı belirlendi. Yangının meydana geldiği yerde yığınlar halinde oteller tarafından dökülen çöp olduğu gözlendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda yayılmadan kontrol altına alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi. - ANTALYA