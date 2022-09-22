Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Kocaeli'de çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi'nde bulunan çöp döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp döküm sahasından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başiskele Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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